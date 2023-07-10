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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تثمن العلاقات الودية المستمرة بين اليونان وتركيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
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ثمَّنت الولايات المتحدة العلاقات الودية المستمرة بين اليونان وتركيا، في ضوء مساع من أثينا وأنقرة لتحقيق تعاون بناء، والالتزام بالعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية وفي إطار القانون الدولي.

جاء ذلك - حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين - خلال مكالمة هاتفية تمهيدية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس؛ استعدادًا لقمة الناتو المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في عاصمة ليتوانيا "فيلنيوس".
ونوه أوستن، بحسب البيان، بالتعاون الأمني الهام بين الولايات المتحدة واليونان، معبرا عن تقديره لجهود اليونان لدعم العمل المقرر طرحه والموافقة عليه من جانب رؤساء دول وحكومات الناتو في القمة هذا الأسبوع.
من جانبه، جدد دندياس، التزام بلاده بضمان تحالف قوي، والسعي لإنجاح قمة الناتو.

تركيا اليونان أثينا الولايات المتحدة