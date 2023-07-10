جولد بيليون: غياب العوامل المساعدة لصعود الذهب تبقى المعدن تحت 2200 جنيه

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات ضعيفة دون تغيرات تذكر في ظل هدوء التداولات ترقباً لعدد من الأحداث المحلية والعالمية التي قد تؤثر على تحركات الذهب محلياً بشكل كبير، يأتي هذا بعد موجة من الهبوط في أسعار الذهب بدأت منذ نهاية عطلة العيد الأضحى، وفق جولد بيليون.

وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2170 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيه للجرام.

واستقرت أسعار الذهب تحت المستوى 2200 جنيه للجرام في ظل غياب العوامل المساعدة على ارتفاع الذهب خلال الفترة الحالية على الرغم من محاولات التعافي في السوق العالمي والتي لم تؤتي ثمارها بشكل كافي حتى الآن.

صدر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم السنوي في مدن مصر ليرتفع المؤشر خلال شهر يونيو بنسبة 35.7% وهو أعلى مستوى على الاطلاق بعد أن كان بنسبة 32.7% في شهر مايو الماضي.

الزيادة الرئيسية كانت بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 64.9% في شهر يونيو الماضي مقارنة مع نفي الفترة من العام الماضي.

يذكر ان البنك المركزي المصري قد قام برفع الفائدة 800 نقطة أساس في عام 2022 بالإضافة إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماعه في شهر مارس الماضي في محاول لمواجهة التضخم بالإضافة إلى جذب استثمارات بالعملات الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.

بدأت هذه المعاناة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في خروج نحو 22 مليار دولار من الأسواق المصرية.

بيانات التضخم زادت من التوتر في الأسواق المصرية ولكن قد يكون تأثيرها محدود على أسواق الذهب المحلية اليوم بسبب انتظار الأسواق عقد رئيس الوزراء مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل صفقات طرح 32 شركة مملوكة للدولار للبيع.

وكانت الحكومة تستهدف جمع نحو 2 مليار دولار من برنامج الطروحات قبل انتهاء العام المالي في 30 يونيو الماضي.

البيانات التي قد يفصح عنها رئيس الوزراء المصري قد تساعد على معرفة مستقبل السيولة الدولارية في مصر على المدى القريب، وبناءً عليه ستتأثر أسعار الذهب محلياً بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن الطلب على الدولار في السوق الموازية قد شهد تراجع ملحوظ منذ تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن كون سعر الصرف أمن قومي، الأمر الذي دفع الأسواق إلى توقع ثبات سعر الصرف الرسمي خلال الفترة القادمة.