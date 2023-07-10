الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم رئيس الجزائر.. صور

كرم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية الرئيس عيد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بمناسبة تتويج الجزائر بلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٣ ، وذلك تقديرا للدعم اللامحدود للرياضة الجزائرية والذي تمثل في استضافة الجزائر للعديد من الفعاليات والاحداث الرياضية في الفترة الاخيرة ، بداية من دورة العاب المتوسط بوهران مرورا بكأس افريقيا للمحليين ، وكأس إفريقيا للناشئين في كرة القدم ، وصولا الى البطولة الاهم وهي الدورة الرياضية العربية الخامسة عشرة ، والتي كانت استضافة الجزائر لها بمثابة قبلة الحياة بعد توقف دام ١٢ عاما ، وقبلت الجزائر خوض تحدي التنظيم للدورة في ثلاثة شهور فقط



وتسلم السيد عبد الرحمن حماد وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الاوليمبية الجزائرية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة ، وسام تكريم الرئيس من الاعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد ورئيس مجلس امناء الجائزة في حفل حضره اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو اللجنة الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدكتور عماد البناني عضو مجلس امناء عاصمة الثقافة الرياضية العربية والكاتب الصحفي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد العربي والدكتورة سبأ جرار نائب رئيس الاتحاد وحسن مسعود عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الى جانب البطلة الاوليمبية الجزائرية حسيبة بولمرقه نائب رئيس اللجنة الاوليمبية الجزائرية والبطل الاوليمبي سعيد جبير وامين عام اللجنة الاوليمبية الجزائرية برباري خير الدين ، كما حضره وفود الثقافة الرياضية من مصر والسعودية والاردن وفلسطين وليبيا وموريتانيا



يذكر ان عاصمة الثقافة الرياضية العربية التي ينظمها الاتحاد العربي تحظى برعاية السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد اللجان الاوليمبية الوطنية العربية برئاسة الامير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي



وكانت النسخة الاولى انطلقت العام الماضي وتوجت بها إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة ، واختار مجلس الامناء الذي يضم عددا من الوزراء والخبراء في المجالين الشبابي والثقافي الى جانب الوزير المفوض فيصل غسال مدير ادارة الرياضة بجامعة الدول العربية ، اختار الجزائر وتم تسليم علم العاصمة للوزير الجزائري من وفد الشارقة في حضور الدكتور اشرف صبحي في اليوم التالي بافتتاح دورة الالعاب الرياضية العربية ، واقيمت عدة فعاليات ثقافية وترويحية وزيارات لمعالم الجزائر للتعرف على تاريخها وثقافتها وتراثها.