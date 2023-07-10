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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يهنئ الرئيس الأوزبكي على إعادة انتخابه رئيسا للبلاد

بوتين
بوتين
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، على إعادة انتخابه رئيسا لأوزبكستان. 

وذكر بيان للكرملين: "لقد أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية  أوزبكستان شوكت ميرضيايف، هنأه خلالها بحرارة على فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي أجريت أمس الأحد".
وأضاف البيان: أن البلدين يعتزمان العمل على مزيد من التطوير الشامل للعلاقات الودية بين روسيا وأوزبكستان على أساس مبادئ التحالف والشراكة الإستراتيجية.
وكانت اللجنة المركزية للانتخابات في أوزبكستان أعلنت فوز الرئيس شوكت ميرضيايف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة بنسبة 87.05% من الأصوات؛ حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين على التصويت 79.8%.

أوزبكستان بوتين