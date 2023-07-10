سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالساحل

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص ، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.