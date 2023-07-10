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الإثنين 10 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بالساحل

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بدائرة قسم شرطة الساحل.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص ، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بإرتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما  "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

3 وقائع سرقة الدراجات النارية بمحافظة القليوبية بدائرة قسم شرطة الساحل النيابة العامة تشكيلا عصابي تشكيلا عصابيا ت