البورصة تلغى 4 عمليات على أسهم طاقة عربية

قررت البورصة المصرية عدم الاعتداد بأثر العمليات التالية المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية خلال جلسة اليوم 10/07/2023 على سعر الإقفال اللحظي فيما ارتفع سعر السهم حاليا إلى 15 جنيها.



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كما قررت البورصة السماح بالتداول على الورقة المالية طاقة عربية بجلسة تداول اليوم بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها،على أن يتم التداول عليها اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

أعلنت شركة طاقة عربية، تخفيض شركة سيلفرستون كابيتال تخفيض حصتها في الشركة من 79.81% إلى 49.13%.

وتابعت شركة طاقة في إفصاح لها بالبورصة اليوم، الاثنين 10 يوليو 2023، أن عدد الأسهم المباعة من قبل شركة سيلفرستون كابيتال بلغت 414.811 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.694 مليار جنيه، من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.