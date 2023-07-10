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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص، بكسور وجروح متفاوتة وكدمات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، جراء حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على طريق "القاهرة-اسكندرية" الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. 

والمصابون وهم "محمد حازم محمد" البالغ من العمر 10 سنوات وشقيقه "أسامة" البالغ من العمر 7 سنوات، و"عماد حمدي شعبان" البالغ من العمر 36 سنة، وجميعهم من سكان القاهرة. وقد تولت النيابة التحقيق في الحادث.

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