إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، بكسور وجروح متفاوتة وكدمات في أنحاء مختلفة من أجسادهم، جراء حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على طريق "القاهرة-اسكندرية" الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

والمصابون وهم "محمد حازم محمد" البالغ من العمر 10 سنوات وشقيقه "أسامة" البالغ من العمر 7 سنوات، و"عماد حمدي شعبان" البالغ من العمر 36 سنة، وجميعهم من سكان القاهرة. وقد تولت النيابة التحقيق في الحادث.