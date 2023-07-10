بيونج يانج: نقل الولايات المتحدة غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية ينذر بقرب صراع نووي

نددت كوريا الشمالية بما قالت إنه سعي من الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وحذرت بيونج يانج من أن هذه الخطوة تؤدي إلى وضعٍ "يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع".

وكانت الغواصة الأمريكية "يو إس إس ميشيجان" العاملة بالطاقة النووية، قد وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، في تأكيد على التزام واشنطن بالرد على تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة، حسبما أعلن الجيش في سيئول.

وترسو الغواصة النووية التابعة للبحرية الأمريكية، والقادرة على إطلاق صواريخ كروز من فئة "أوهايو"، في ميناء بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية، للمرة الأولى منذ ست سنوات، وفقا لإعلان وُقّع في أبريل بين واشنطن وسيئول، بحسب ما أفاد به الجيش الكوري الجنوبي في بيان.