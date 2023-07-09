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الأحد 09 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان ملف الحفاظ على الأراضى الزراعية ووقف التعديات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة .

وشهد اللقاء  متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين.  

وتطرق لقاء "القصير وآمنة"  أيضا إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية.

وبحث الوزيران كذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا "وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة فخامة الرئيس السيسي معاً لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة " سند الخير "  .

وأكد الوزيران، على استمرار التنسيق والتعاون لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتين بما يسهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

الأراضي الزراعية الرقعة الزراعية السلع الغذائية