للهروب من دوامة الهبوط.. الطلائع يستضيف أسوان من أجل البقاء في الممتاز

يواجه الطلائع نظيرة أسوان في المباراة المقرر لها، اليوم الإثنين، في تمام الثامنة والنصف مساء، على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويعمل عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل السلبى بالجولة الأخيرة للدوري.

ودخل فريق أسوان معسكر مغلق من أجل المباراة الهامة، وتنتظر جماهير أسوان مواجهة مرتقبة لفريقها أمام طلائع الجيش.

وتعد مواجهة اليوم بين الطلائع وأسوان مباراة مثيرة للغاية، ويسعى كلا الطرفين للفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الهروب من دوامة صراع الهبوط، مع اقتراب المسابقة المحلية من النهاية.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد خوضه 32 مباراة في الموسم المحلي، جمع من خلالهم 33 نقطة، حيث سجل 28 هدفًا، واستقبلت شباكه 39 هدفًا

والطلائع الجيش يحتل المركز الرابع عشر فى جدول الدورى حاليًا برصيد 33 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 41