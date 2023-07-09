رئيس جنوب إفريقيا يؤكد أن بلاده ستنظم قمة بريكس رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين

دعت جنوب إفريقيا قادة جميع الدول الإفريقية إلى حضور قمة بريكس المزمع انعقادها في أغسطس بمدينة جوهانسبرج، حسبما ذكر مسؤول حكومي بارز.

وقال شيربا أنيل سوكلال، ممثل جنوب إفريقيا المعتمد لدى مجموعة بريكس، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن "الرئيس سيريل رامافوزا قرر دعوة جميع القادة الأفارقة كجزء من توسيع نطاق تواصل بريكس، ولذا وجهنا دعوة إلى جميع القادة الأفارقة للحضور وإجراء حوار مع قادة بريكس".

وذكر سوكلال أن القمة سوف تناقش كيف يمكن لدول بريكس أن تتشارك مع إفريقيا لمساعدة القارة في تحقيق النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرئيس رامافوزا سيستضيف عشاء لقادة بريكس، وسيحضره أيضا القادة الأفارقة.

وأضاف أن الدعوة تشمل قادة من الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، فضلا عن قادة الأعمال التجارية.

تضم مجموعة بريكس خمس اقتصادات صاعدة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتولت جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة في أول يناير 2023، حيث تسلمت الرئاسة من الصين.