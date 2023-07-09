مقتل 40 إرهابيًا بينهم قيادات بارزة في تنظيم الشباب الصومالي

قضى الجيش الوطني الصومالي على 40 عنصرا بتنظيم "الشباب" الإرهابي في عملية نفذها صباح اليوم الأحد في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد.

وأكدت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن "العملية أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الجماعة المتشددة في منطقة ويلمارو الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة أفمدو في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش الوطني الصومالي دمر أسلحة وسيارات كانت تستخدمها الميليشيا الإرهابية لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي".

ويشهد الصومال منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.