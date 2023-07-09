محافظ القاهرة: تنظيم أكبر حدث رياضى يتم على أرض العاصمة الجمعة المقبلة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تنظيم أكبر حدث رياضى يتم علي أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة المقبلة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتى فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى ١٠٥٤ ، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية .

وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الانجازات العملاقة التى اقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء ، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل .