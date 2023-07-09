باريس سان جيرمان يكشف عن خامس صفقاته الصيفية

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن خامس صفقاته الصيفية خلال الميركاتو الجارى .

وكان الحساب الرسمى لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، قد مهد لتعاقده مع لوكاس هرنانديز مدافع منتخب فرنسا، قادما من نادي بايرن ميونخ الألماني.

ووقع هرنانديز صاحب الـ 27 عاما على عقد يمتد 4 مواسم، ينتهي في صيف 2027، علمًا بأن تعاقده مع النادي البافاري كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل في 2024.

بهذه الصفقة أصبح المدافع الفرنسي خامس صفقات بي إس جي هذا الصيف، حيث سبقه ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو، مانويل أوجارتي، والكوري الجنوبي لي كانج إن.

بخلاف هذه الصفقات سيخوض الفريق الباريسي الموسم المقبل تحت قيادة فنية جديدة بعد التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي وقع على عقد يمتد حتى صيف 2025.