البورصة: إلغاء العمليات المنفذة على أسهم شركة طاقة عربية

وافقت إدارة البورصة المصرية على طلبات تقدمت بها شركة هيرميس للسمسرة وعدد من شركات الوساطة المالية لإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال جلسة اليوم على أسهم شركة طاقة عربية، وذلك بسبب تنفيذها عن طريق الخطأ.

وكانت نحو 75 صفقة قد تم تنفيذها عن طريق الخطأ من قبل بعض المستثمرين الأفراد بقيمة تناهز 395 ألف جنيه مصري على أسهم شركة طاقة عربية في أول أيام تداول للسهم في البورصة المصرية.

يذكر أن حجم التنفيذ على أسهم شركة طاقة خلال أولى جلسات التداول للسهم اقتصر على صفقة وحيدة ذات حجم كبير بقيمة تجاوزت 3.6 مليار جنيه مصري.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم "طاقة عربية" بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق، وتم بدء التداول علي أسهم الشركة بدءا من جلسة اليوم الاحد، 9 يوليو 2023.