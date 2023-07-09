تفاصيل أزمة مسلسل "ليه لأ".. بيان رسمى واستنكار وطلب اعتذار

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلاً كبيراً وغضب داخل أبناء الوسط الفنى، واستياء من نقابة المهن التمثيلية بالرد فى بيان رسمي بسبب مشهد فى مسلسل "ليه لأ" الجزء الثالث المعروض حالياً على إحدى المنصات.

تفاصيل الأزمة

بدأت الأزمة حيث دار حوار فى أحد المشاهد بين إثنين من الممثلات حول كلية الآداب قسم علوم المسرح، وأن التمثيل اللى بجد فى أكاديمية الفنون، وهو ما أثار إستياء كل أبناء وخريجى أقسام علوم المسرح بالجامعات، إلى جانب غضب أبناء الوسط الفنى بشكل عام.

بيان نقابة المهن التمثيلية

استنكرت نقابة المهن التمثيلية فى بيان رسمى صدر عنها، رداً على ما جاء فى العمل الفنى المذكور، ونوهت النقابة أن أقسام المسرح بجميع الجامعات المصرية هى رائدة وقام بالتدريس فيها أعظم أساتذة التمثيل.

وإختتم البيان مطالباً الشركة المنتجة للمسلسل حذف المشهد المذكور إحتراماً وتقديراً لفن المسرح وأساتذته وللجامعات المصرية العريقة وبخاصة كلية الآداب وأقسام المسرح.

أبرز أسماء الفنانين خريجى آداب مسرح

علق الفنان محمد على رزق فى إستنكار شديد للمشهد، "تفتكروا شكل الطالب ايه قدام أهله وهو بيتفرج على المسلسل، وتفتكروا أهله دلوقتى شايفين ابنهم بيضيع وقت ولا لا، والطالب أصلا هيبقى عايز يروح"، واختتم "بهاشتاج" آداب قسم علوم مسرح وليا الشرف ونطالب باعتذار".

من جانبة علق الفنان أحمد فتحى بنشر صوره له على فكرة أنا خريج آداب مسرح حلوان تمثيل وإخراج.

و إكتفى الفنان صبرى فواز بالتعليق بكلمات بسيطة أنا خريج آداب مسرح إسكندرية، فى إشاره منه إلي أن تاريخى الفنى يشفع للرد على المشهد .

IMG_20230709_123557

IMG_20230709_123541