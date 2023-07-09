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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول حريق مشتل بكرداسة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق داخل مشتل بكرداسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مشتل بمنطقة الطريق الأبيض أمام قرية برك الخيام بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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