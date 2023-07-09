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الأحد 09 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الدراسات العليا بكلية التربية

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لجان امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية يرافقه الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكان فى استقباله الدكتورة فتيحة بطيخ عميد الكلية والدكتورة ناهد غنيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

قام رئيس الجامعة بمتابعة سير العمل باللجان وتواجد الأساتذة والمراقبين والملاحظين فى أماكنهم وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لتأدية الامتحانات دون أى عقبات، واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب فى مستوى الامتحان والأسئلة، موجها بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، ومشددا على تطبيق الاجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، ومتمنيا التوفيق لجميع الدارسين.

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