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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيسا لهيئة قضايا الدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي،اليمين اليوم الأحد ، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكل من: المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيساً لمحكمة النقض والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيداً بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من السادة:
- القاضي/ محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق. 
- المستشار/ عدلي عبد الفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
- المستشار/ محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي

 

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