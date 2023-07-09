بروتوكول تعاون بين "رجال الأعمال المصريين الأفارقة" و"المقاولون العرب"

أعلن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة ، عن توقيع بروتوكول تعاون موسع اليوم الأحد، بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة والمقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار.

حضر مراسم توقيع العقد المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والمهندس أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة للمقاولون العرب بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة، كما حضر المراسم قيادات قطاع تنمية الأعمال بشركة المقاولون العرب وقيادات الجمعية من أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ورؤساء اللجان.

في بداية اللقاء رحب الدكتور يسري الشرقاوي بالخطوات الجادة التي تنتهجها شركة المقاولون العرب والتي لمسنا جزء منها في التوجه الاستراتيجي الحثيث نحو التركيز على العمل في العمق الأفريقي في كافة القطاعات بمنتهى القوة التي يعمل عليها قطاع المقاولات الرئيسي ولمسنا ذلك من توجهات رئيس الوزراء المصري لقيادات الشركة في مهمتهم الجديدة.

وأعرب الشرقاوي عن تقديره وفخره هو وكل مصري لتاريخ المقاولون العرب، الذي نجده أمامنا في كل شبر في القارة محققا انجازات نحتاج مضاعفتها بتضافر جهودنا معاً في المرحلة المقبلة الجادة، واننا نزداد تشريفا بعضوية المقاولون العرب للجمعية حيث اننا نعمل إلى توسيع الشراكات في القطاعات التجارية والاستثمار الرياضي والسياحة الصحية وكلها مقومات يمتلكها أيضا قطاعات داخل المقاولون العرب وقادرون على التعاون فيها باحترافية وأهداف جيدة.

وأعرب المهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عن ترحيبه لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعن امتنانه للدور الذي تؤديه الجمعية وتخطو في القارة خطوات ثابتة ، وأنه يأمل في أن يخرج هذا التعاون باستراتيجية واضحة الأهداف والمبادرات والأنشطة قابلة للتطبيق الفوري وأن مجلس إدارة المقاولون العرب سيتولي تذليل كافة الصعاب والتحديات من أجل نجاح العمل المشترك حتى نستفيد جميعا من تضافر جهود الكيانات المصرية مؤكدا أن، الايمان بدور و تكامل المجتمع المدني مع القطاع الخاص هو التوجه القادم للتحركات الاقتصادية الفاعلية.

شمل اللقاء مراسم توقيع البروتوكول الذي وقعه من جانب الجمعية الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية ومن المقاولون العرب المهندس أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة ، بالإنابة عن المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، شملت بنود اتفاقية التعاون، نقاط عديدة أهمها تنسيق العمل وتوحيد الجهد المشترك بين مكاتب المقاولون العرب في القارة وممثلي الجمعية في القارة، وكذلك استحداث برامج جديدة ومبادرات من شأنها توسيع تصدير مستلزمات مواد البناء والقطاعات المكملة للأسواق الأفريقية عبر آليات وأنظمة جديدة وحديثة سوف يعلن عن تفاصيلها قريبا فور اعتماد الخطة الاستراتيجية للعمل المشترك بين الجانبين، كذا التعاون في كافة قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة إضافة لقطاع التشييد والبناء ، كذا التعاون في تبادل المعلومات وقواعد البيانات التي تخدم تكثيف النشاط في القارة وتوفير الفرص الحقيقية لشركة المقاولون العرب بما فيها التواصل مع صناديق الاستثمار الخاصة في القارة وكافة جهات التمويل الداعمة للعمل والتوسع والاستثمار في القارة وربطها بالمشروعات التي ستتحرك المقاولون العرب لتنفيذها.

كما شملت الاتفاقية تنسيق وتوحيد الجهود في ملف التسويق والترويج وما يستلزم ذلك من فاعليات وأدوات ومحتوى ومواد تسويقية من شأنها المساهمة في تحقيق المطلوب بالشكل الأمثل.