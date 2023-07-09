الثانوية العامة 2023.. الطلاب: امتحان الجيولوجيا داوى جراح الكيمياء والفيزياء

انتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، من الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، لمدة 3 ساعات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

وعبرت طالبات الثانوية العامة عن ارتياحهم لسهولة الامتحان اليوم الأحد.

وقالت مجموعة من الطالبات باحدى لجان الجيزة، شعبة علمي العلوم، لـ"البوابة نيوز"، إن امتحان الجيولوجيا جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، وأنه عوض صعوبة امتحاني الفيزياء والكيمياء.

وعن درجات ونوعيات امتحانات اليوم لطلاب الثانوية العامة، الآتي: (الجيولوجيا) ومجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.. مدة الامتحان 3 ساعات.

وأدى الامتحانات هذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة إلى ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2097 لجنة.