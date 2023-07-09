بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة بأوزبكستان

الأحد 09/يوليو/2023 - 12:46 م

توجه الناخبون في أوزبكستان، اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع؛ للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها البلاد، وسط توقعات بمنح الرئيس الحالي شوكت ميرضيايف، ولاية جديدة كرئيس للدولة الغنية بالغاز في آسيا الوسطى.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان - وفقا لصحيفة /أوزبكستان ديلي/ الأوزبكية - أن 10 آلاف و784 مركز اقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن تغلق هذه الأبواب في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته، مشيرة إلى أن قائمة الناخبين تضم أكثر من 19.5 مليون مواطن.

وانتخب شوكت ميرضيايف، في عام 2021 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وهو الحد الذي يسمح به الدستور في أوزبكستان، لكن التعديلات التي تمت الموافقة عليها في استفتاء أبريل الماضي سمحت له بالترشح لفترتين أخريين، مما يزيد من احتمالية بقائه في المنصب حتى عام 2037.

ويخوض ميرضيايف المنافسة في هذه الانتخابات ضد ثلاثة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير.

يشار إلى أنه في وقت سابق من هذا العام، مهد استفتاء دستوري الطريق أمام ميرضيايف ليخدم فترتين رئاسيتين أخريين وزادت مدة الولاية من خمس إلى سبع سنوات وهو التغيير الذي من شأنه إبقائه في السلطة حتى عام 2037.

وكان ميرضيايف، قد أعلن عن انتخابات رئاسية مبكرة في أوزبكستان في شهر مايو الماضي بعد الاستفتاء الدستوري الذي جرى في 30 أبريل الماضي.

ووفقا للدستور الجديد، يتم إصلاح جميع فروع الحكومة، بالإضافة إلى ذلك، يحدد الدستور المحدث مهاما سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة عاجلة للرئيس والبرلمان والحكومة والوزراء ورؤساء المناطق ويتوقع الشعب تغييرات وإصلاحات مهمة للغاية وعاجلة في جميع المجالات.