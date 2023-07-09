بعد تأييد عزل مرتضى.. مجلس الزمالك يدعو لانتخابات في أقرب جمعية عمومية

دعا مجلس إدارة الزمالك الحالي إلى عقد انتخابات على المقعدين الشاغرين، الرئيس ونائب الرئيس، في أقرب جمعية عمومية أغسطس المقبل، وذلك بعد عزل مرتضى منصور من منصب الرئيس، واستقالة مصطفى هدهود من منصب النائب .

وسيكون قرار ترشح مرتضى منصور مرة أخرى في الانتخابات في يد وزارة الرياضة، سواء بالموافقة على ترشحه أو رفضه.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر له يوم الخميس المقبل.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.