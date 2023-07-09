أسعار البصل تواصل الارتفاع في الأسواق مسجلة من 20 إلى 35 جنيها.. شعبة الخضراوات تطالب بوضع ضوابط على التصدير.. خبراء: نقص المعروض وزيادة الطلب أبرز الأسباب

من جديد عاودت أسعار البصل ارتفاعها في ظل نقص المعروض في الأسواق، ليسجل سعر كيلو البصل ما يقارب الـ 40 جنيه في بعض المناطق، الأمر الذي اثار دهشة المواطنين، نتيجة لوصول الأسعار لهذا الحد، الأمر الذي برره المتخصصين بأنه يأتي نتيجة لانخفاض زراعات البصل واتجاه قطاع كبير من المزارعين للتصدير بغية تحقيق أرباح كبيرة.

وارتفعت أسعار البصل في الأسواق، وسجل سعر كيلو البصل في سوق الجملة نحو 14 جنيهًا، وليتراوح سعره في أسواق التجزئة بين 20 و35 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البصل في الأسواق.

وفي هذا الشأن، يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك العديد من النقاط التي تسببت في ارتفاع أسعار البصل بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة ويأتي في مقدمتها قلة المعروض.

وأضاف "أبو صدام" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن قلة المعروض تزامنت مع زيادة كبيرة في الطلب على البصل مما أدى لارتفاع أسعاره إلى 20 جنيه في المتوسط فيما زاد عن هذا المتوسط في بعض المناطق الراقية التي سجلت أسعارًا غير معقولة.

وأوضح نقيب الفلاحين أن من بين أسباب ارتفاع أسعار البصل انخفاض مساحات زراعة البصل هذا الموسم بالمقارنة بالموسم الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج مما دفع قطاع كبير من المزارعين لتجنب زراعته نتيجة للخسائر التي منيوا بها في الأعوام السابقة، والتي وصلت ذروتها العام الماضي، بعدما سجل سعر كيلو البصل في الغيط بجنيه واحد وهو يقل بكثير عن تكلفة زراعته.

وتابع: "كما اتجه مزارعون كثر إلى التصدير للخارج حيث زادت كمية صادرتنا من البصل هذا الموسم عن مثيلاتها في نفس الوقت من العام الماضي حيث احتل البصل المركز الثالث من صادرتنا الزراعية حتي الان فقد تم تصدير نحو 324 الف طن من البصل حتى الآن، نتيجة لارتفاع أسعاره في معظم دول العالم بسب تأثرها بالتغيرات المناخية غير المناسبة حيث ساعدت السيول والفيضانات الي قلة انتاجيه البصل في بعض الدول المصدرة للبصل وساهم الجفاف في قلة انتاجيه البصل في بعضها الاخر مثلما حدث في باكستان ودول الاتحاد الاوربي بالإضافة الي الضرر الكبير الذي اصاب صادرات البصل جراء الحرب الروسية الأوكرانية".

وأكمل قائلا: "يجب على الدولة الاهتمام بالحفاظ علي مساحات مناسبه لزراعة البصل لإنتاج ما يكفينا محليا ويلبي طلبات الدول المستوردة هو اولويتنا في الموسم القادم في العمل النقابي حيث نطالب الحكومة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية علي البصل لتحفيز المزارعين لزراعة المساحات التي نحتاجها في ظل الطلب المتزايد علي البصل المصري من الدول الخارجية وللحفاظ علي اسواقنا، كما نطالب بضرورة انشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين في حالة الكوارث الطبيعية".

من جهته، قال رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، يحيى السني، أن البصل مثل أي سلعة ترتفع أسعارها نتيجة لقلة المعروض، مشددا على أن المعروض من البصل هذا العام منخفض للغاية، حيث سجلت المساحات المنزرعة بالبصل هذا العام انخفاض قد يصل إلى 50 % مع زيادة الطلب في الأسوا، بالإضافة إلى اتجاه عدد من المزارعين إلى تصدير البصل إلى أسواق أوروبا ودول الخليج.

وأضاف السني في تصريحات تليفزيونية أنه يجب أن تكون هناك ضوابط في التصدير وتصدير الفائض عن الحاجة في السوق المحلي، مع الحرص على زيادة المساحة المنزرعة بالبصل، مشيرا إلى أن البصل من المحاصيل التي تزرع في جميع محافظات مصر.