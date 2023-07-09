الثانوية العامة 2023.. طلاب علمي بالقليوبية: امتحان التفاضل في مستوى الطالب المتوسط

عبر طلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة في محافظة القليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان التفاضل والتكامل "الرياضة البحتة" الذي أدوه اليوم حيث أكد الطلاب أن الإمتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط ونسبة بسيطة من الأسئلة كانت تحتاج إلى تفكير عميق.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن نحو 48886 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة بعدد 112 لجنة في 12 إدارة تعليمية هذا العام بالقليوبية وتم تجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات مع توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه جرى التشديد على مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.