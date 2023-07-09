طالبة التعليم الفني تحصد المركز الثاني لبطولة العالم لألعاب القوى

حصلت طالبة التعليم الفنى شهد احمد محمد التهامى، على المركز الثانى فى بطولة العالم لالعاب القوى وتمكنت من تحقيق الحلم بعد طول انتظار من خلال مساعدة ادارة التعليم الفنى لها بالالتحاق والمشاركة فى تلك الأنشطة وتوفيرها والتى كانت قد نالت اعجاب كل من شاهدها .

وكان قد قام د /خالد عبده مدير عام التعليم الفني بتكريم خالص للبطلة الطالبه شهد احمد محمد تهامي التى اثبت بقدراتها القوية والمتميزة انا الحلم ياتى بالعزيمة والارادة والتى كانت مثل لكل طالب وطالبة للاشتراك فى تلك الانشطة الرياضية من خلال المحاولة فى تحقيق الاهداف وحصد الجوائز .

وكانت الطالبة الفائزة بالمركز الثاني في بطوله العالم لالعاب القوي لذوي الهمم

ومقيدة في الصف الأول بمدرسه القاضي شرف الدين المهنيه بنات تعليم فني بادارة عابدين واستقبال حافل للبعثة المصرية والبطلة الاليمبية .

د/خالد عبدة مديرعام التعليم الفنى بالقاهرة