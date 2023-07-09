الثانوية العامة 2023 .. بدء امتحان «الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس»

بدأ - منذ قليل- طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، لمدة 3 ساعات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وعن درجات ونوعيات امتحانات اليوم لطلاب الثانوية العامة، الآتي:

أولا: (الجيولوجيا) ومجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.. مدة الامتحان 3 ساعات.

ثانيا: امتحان مادة (علم النفس والاجتماع) مجموع درجاتها ٦٠ درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2، مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.. ومدة الامتحان 3 ساعات.

ثالثا التفاضل.. وحددت درجات ونوعيات امتحان "التفاضل والتكامل" كالآتي: عدد الأسئلة المقالية، سؤالان ويتم احتساب كل سؤال بدرجتين، ليكون مجموع درجات الأسئلة المقالية 4 درجات بعدد سؤالين، وعدد الاسئلة الاختيار من متعدد 10 أسئلة كل سؤال بدرجة واحدة، 8 اسئلة كل سؤال بدرجتين ليصل مجموع الأسئلة الاختيارية إلى 18 سؤالا بمجموع درجات 26 درجة

ويكون مجموع إجمالي الدرجات 30 درجة، بإجمالي 20 سؤالا، ومدة الامتحان ساعتين.