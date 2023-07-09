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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023

الذهب
الذهب
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تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 9 يوليو 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2469 جنيه للبيع و 2491 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2160 جنيه للبيع و 2180 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1851 جنيه للبيع و 1869 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1440 جنيه للبيع و 1453 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.3 ألف جنيه للبيع و 17.44 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.8 ألف جنيه للبيع و 77.5 ألف جنيه للشراء.

واخيرا سعر سعر كيلو الذهب نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم