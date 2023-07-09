نواب في الكونجرس يخاطبون بلينكن بشأن تهديد تركيا مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة

طالب نواب في الكونغرس وزيرالخارجية، أنطوني بلينكن، بإيقاف أو تأخير إرسال أسلحة لتركيا أو إعادتها في حال "انخرطت" أنقرة في إجراءات تهدد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

ودعا النواب في خطاب لوزير الخارجية بلينكن، إلى ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نهائي مع تركيا لبيعها طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" وتحديثها، آليات تنص على إيقاف أو تأخير إرسال هذه الأسلحة أو إعادة نقلها، فيما يتعلق الأمر بالمناقشات مع أنقرة حول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحث النواب الوزير بلينكن "بشدة" على ضرورة وجود آليات لوقف التعامل مع تركيا عسكريا إذا هددت وحدة حلف الناتو، واستمرت في استعمال انضمام السويد إلى الحلف كـ"رهينة" من أجل الحصول على طائرات "إف-16".

ووفقًا لتقارير إعلامية، اجتمع مسؤولو وزارة الخارجية مؤخرا، مع قادة الكونغرس المكلفين بالموافقة على مبيعات الأسلحة لضمان أن الكونغرس لن يتعامل مع اتفاق مع تركيا، يربط بيع طائرات "إف-16" بموافقة أنقرة على انضمام السويد للناتو.