إصابة 16 شخصا بسبب حريق أحد المعارض بمصيف جمصة في الدقهلية

اصيب 16 شخص بحروق واختناقات فيما امتدت النيران لعدد من المحلات وعقار جراء اندلاع النيران داخل أحد المعارض بمنطقة السوق بمنطقة آمون بمصيف جمصة محافظة الدقهلية وتواصل قولت الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق واخماده وسط حالة من الفزع بين المصطافين.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بإندلاع حريق هائل في معرض لبيع الأحذية في شارع امون بمنطقة السوق بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية.

هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة الي موقع الحريق وبالفحص تبين اشتغال النيران بمحتويات المعرض .

وامتدت النيران لعقار يعلو المعرض فضلًا عن امتدادها ليعض المحلات المجاورة وتواصل قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق.

وأكد أحد شهود العيان ان سبب اندلاع النيران نتيجة التوصيلات الكهربائية العشوائية الممتدة اداخل المعرض منا احدث شرز كهربي تساقط علي المعرض وتسبب في اشتعال النيران وامتدادها لباقي المحلات.

جرى نقل 16 من المصابين لمستشفي جمصة المركزي "ب"لتلقي العلاج اللازم وتراوحت الحالات مابين حروق واختناقات بينهم 3 من قوات الحماية المدنية و13 مواطن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة والتي أمرت بإنتداب قسم الآدلة الجنائية لبيان سبب الحريق ومراجعة تراخيص المحلات.