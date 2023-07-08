ماذا قالت النيابة بشأن مصرع عامل غرقا بمياه نهر النيل بالصف ؟

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة عامل لقى مصرعه غرقا في مياه النيل بدائرة مركز شرطة الصف، لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، كما صرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك، بالإضافة إلي طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق عامل في مياه النيل بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، جري نقل جثمان المتوفي إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة، و تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم تتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.