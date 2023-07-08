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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي أمم أفريقيا.. وصول حافلة المنتخب إلى ملعب الأمير مولاي

حافلة الفراعنة
حافلة الفراعنة
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وصلت حافلة المنتخب الوطني الأوليمبي إلي ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، استعدادًا لمواجهة منتخب المغرب في نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة. 
ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الحادية عشر مساء اليوم السبت في نهائي "كان" الشباب.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.
كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.

حافلة المنتخب المصري نهائي امم افريقيا للشباب