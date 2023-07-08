محافظ الأقصر يتفقد أعمال تغطية الترع وإنشاء كورنيش القرنة.. صور

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة القرنة غرب المحافظة.

بدأت جولة محافظ الأقصر، بتفقد سير الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كورنيش النيل بمدينة القرنة بالبر الغربي، الذي يتم تنفيذه على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس أحمد عواد جمعة عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها، وقام المحافظ بالوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، كما تفقد بدء تنفيذ أعمال الخوازيق لإنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل أمام منطقة المطاعم.

وتوجه محافظ الأقصر، لتفقد مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو وهو عبارة عن عملية إنشاء بربخ من الخرسانة المسلحة بطول ٤١٠ متر طولي وهو استكمال للأعمال السابقة، وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح لمحافظة الأقصر توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض ٨ متر تفصلهما جزيرة بعرض لا يقل عن متر ونصف، مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو.

كما تفقد المحافظ، ترعة ضوة بمدينة القرنة، موجها بدراسة تطوير جانب الترعة الجنوبي والذي يمتد بطول حوالي 500 متر ليتناسب مع منسوب الطريق.

وتابع ألهم، أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة بن الجراح الابتدائية المشتركة بالأقالتة، والتي تضم عدد 14 فصل جديد، لرفع عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصلاً إلى 32 فصلاً بهدف تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة، ومن المقرر نهو الأعمال التي تتضمن تطوير المدرسة القائمة في شهر نوفمبر 2023، وذلك بتكلفة 8 مليون و200 ألف جنيهاً.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، كلاً من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، وحسام محمدين مهران رئيس مدينة القرنة، ومصطفى جبريل نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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