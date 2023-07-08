“موبايلاتى” تضخ استثمارات جديدة في السوق المصري

تعتزم شركة "موبايلاتي" التابعة لمجموعة "الصافي" للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالي، لتصل بإجمالي فروعها إلى 22 فرعاً بنهاية 2023، بما توفره من عروض متنوعة على مختلف الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية، وأجهزة IoT، وجميع الملحقات الإلكترونية، حيث توفر لعملائها مختلف طرق الدفع والعديد من أنظمة التقسيط.

أكدت الشركة أنها تستهدف في المقام الأول كسب رضاء العميل عبر تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة على كافة المستويات بداية من توفير جميع المنتجات والاحتياجات لكافة الفئات والمستويات وانتهاء بخدمات البيع المتميزة بمجموعة من العروض الخاصة، لتوفير مختلف المنتجات الإلكترونية بملحقاتها المضمونة بأفضل جودة لأشهر العلامات التجارية العالمية.

وقد تأسست "موبيلاتي" في عام 2020 كسلسلة محلات تجارية رائدة ومنفذ بيع لعلامات تجارية متعددة من خلال 20 منفذ بيع في جميع أنحاء الجمهورية ومنصاتها الإلكترونية، وتمتلك مجموعة شاسعة من المنتجات من هواتف محمولة وأجهزة اللابتوب والألعاب والإكسسوارات ومعدات إنترنت الأشياء وتقنيات المنزل الذكي لتلبية كافة الاحتياجات التكنولوجية لجميع العملاء.