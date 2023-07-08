وزير الاتصالات ومحافظ المنوفية يتفقدان مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية فى مقر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" فرع المنوفية وذلك ضمن زيارة وزير الاتصالات لمحافظة المنوفية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

هذا واجتمع الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة بالمسئولين عن المراكز بحضور الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والمشرف على مراكز مصر للإبداع الرقمى وضيوف الزيارة وذلك لاستعراض أنشطة المراكز وجهود التطوير المؤسسى الرقمى لمحافظة المنوفية وعرض الرؤية والمستهدفات ومحاور العمل التى يتم العمل بها، واستعراض أنشطة حياة كريمة رقمية بمركزى أشمون والشهداء ومجالات التعاون المستقبلية لاستكمال أعمال التطوير المؤسسى الرقمى، كما تم عرض قصص نجاح وصور مشرقة لبعض خريجى المراكز ومعهد تكنولوجيا المعلومات حيث قام عدد من الخريجين بتقديم نبذة عن أعمالهم والنجاحات التى حققوها بسبب الدورات التى التحقوا بها حازت اعجاب جميع الحضور وتعتبر نقط مضيئة وقدوة للطلاب المتواجدين.

وخلال الاجتماع ألقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية كلمة رحب فيها بالدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية مؤكدا أن مصر تشهد حراكاً تطويرياً منذ أن أعلنت رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تتوافق معها إستراتيجية جامعة المنوفية ٢٠٣٠ والمتغيرات والمستجدات التي تواجهها الدولة على المستوة المحلي والإقليمي والدولي مما يمثل للجامعة تحدياً كبيراً يتطلب مجهودا مضاعفا ورؤية ثاقبة للمستقبل.

هذا وتمضى الجامعة قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو المشاركة فى بناء مصر الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لربط جميع معاهدها ووحداتها المختلفة وتكاملها رقمياً والتوسع في تقديم الخدمات بما يضمن رفع مستوى الأداء، مؤكدا على أهمية التحول الرقمى لمصر الحديثة التي يعاد كتابة صفحات مستقبلها بيد قيادته فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي عصر أصبحت فيه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومي

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت مبادرة مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية في جيلها الثاني بالتعاون مع الجامعات المصرية ووقع الاختيار على (٦) جامعات حكومية لاحتضان مراكز الإبداع الرقمية كانت جامعة المنوفية باكورتهم ونالت شرف افتتاح أول مركز من هذا الجيل ليخدم شباب المحافظة والمحافظات المجاورة مما يعكس الدور الهام للجامعة والدولة في تشجيع الإبداع وريادة الأعمال بين أفراد المجتمع.

وتمتاز جامعة المنوفية بوجود (٤) كليات تكنولوجية (الهندسة، الهندسة الالكترونية، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي زاخرة بعدد كبير من الكوادر العلمية في المجال التكنولوجي، وآتت مراكز الإبداع الرقمية ثمار نجاحه منذ إنشائها كما ساهمت في تنفيذ تدريبات لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة حيث بلغ عدد المستفيدين حتى الآن من أبناء جامعة المنوفية مـن خلال التدريب والاستشارات المهنية في الكليات حوالي ٦۲٢٥ مستفيد من العديد من المسارات من أميزها مسارات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء.

وفى ختام كلمته قدم رئيس الجامعة الشكر لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يحمل على كاهله تنفيذ تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية وتطوير وتنفيذ مبادرة التحول الرقمي للحكومة المصرية، كما قدم الشكر لمحافظ المنوفية لدعمه المستمر للجامعة لأداء رسالتها واستمرار مسيرة التعاون البناء والمثمر بين الجامعة والمحافظة، متمنيا المزيد من التطور والتقدم لمصر في ظل قيادتها الحكيمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما ألقى محافظ المنوفية كلمة ترحيبية بالوزير ورئيس الجامعة وجميع ضيوف الزيارة مشيرا إلى ماتم خلال اليوم من افتتاح العديد من المشروعات التكنولوجية بالمحافظة وتفقد مكاتب البريد وأنشطة حياة كريمة، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو عصر التحول الرقمى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى إطار تأسيس الجمهورية الجديدة وتعزيز فرص الاستثمار المحلى والأجنبى وخلق بيئة تنافسية آمنة بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة للمرحلة الحالية وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع المصرى.

واختتم كلمته بتقديم الشكر والامتنان لكافة الجهود المخلصة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سبيل الانتقال الى مرحلة جديدة من التحول الرقمى، مشيدا بما يشهده قطاع البريد المصرى من طفرة حقيقية فى مجال توفير الخدمات المالية والمجتمعية والبريدية بالإضافة إلى المبادرات المستمرة لتدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة وكافة العاملين بالجهاز الإدارى.

وفى ختام اللقاء ألقى الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة أعرب فيها عن سعادته بتواجده فى محافظة المنوفية والتى شهدت إنشاء مراكز مصر للإبداع الرقمى والذى يأتى نتاج للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة وذلك فى إطار خطة الوزارة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ برامج ومشروعات لإعداد كوادر رقمية وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل من خلال البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ برامج لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية التي تركز على تسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمي، كما يتم تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي الوطنية العملاقة، بالتعاون مع العديد من القطاعات بدءًا من نظام التأمين الصحي الشامل الرقمي، إلى التعاون مع الجامعات في إنشاء أنظمة إدارة التعلم الرقمي ورقمنة المحتوى الثقافي في مصر.

هذا وقام الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة بتبادل الدروع التذكارية، والقيام بجولة تفقدية للمركز وتفقد الدورات التدريبية بقاعات التدريس والإطلاع على حجم العمل بالمركز وعدد المتدربين حيث تمت مضاعفة ميزانية التدريب وبرامج التدريب لإتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من الكوادر الشابة على مستوى جميع المراكز.