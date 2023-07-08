رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المعسكر الدائم بمصيف بلطيم

قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بزيارة تفقدية الى معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، لتفقد المبنى ومتابعة ما تم فيه من تجديدات وأعمال صيانة، وحث على ضرورة الإنتهاء من جميع الاعمال فى اسرع وقت لاستقبال الوفود.

رافقة خلال الجولة، الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدى العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور المهندس مصطفي بركه مدير ادارة الصيانة، والمهندس وليد حلاوة بالادارة الهندسية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اعمال الصيانة للمعسكر الدائم بمصيف بلطيم تأتي استعداداً لاستقبال أفواج الطلاب بالمعسكر، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانيات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تعلّم قيمة المبادرات، والتي تؤهلهم إلى التفكير الايجابي تجاه جامعتهم ومجتمعهم المحيط بهم والخروج بأفكار لتطويرهما.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، أن معسكر الجامعة ببلطيم هو معسكر ترفيهي صيفي تثقيفي، ومن خلال هذه المعسكرات الطلابية يتم تنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة التي تسعى إلى تنمية وتعزيز بعض المهارات والقيم لدى الطلاب مثل، قيمة المشاركة والتعاون والدمج والترابط والسلوك الجيد ومعنى القوانين والحقوق والواجبات وأهميتها وضرورة الالتزام بها.