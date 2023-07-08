اقرأ غدًا في "البوابة".. أمريكا تزود أوكرانيا بأسلحة عنقودية محظورة دوليًا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 9 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حفيد البنا يعترف: «كله بالتراضى».. محاكمة طارق رمضان فى باريس بتهمة اغتصاب 4 نساء

أمريكا تزود أوكرانيا بأسلحة عنقودية محظورة دوليا

بوتين: واشنطن وحلفاؤها يخوضون حربا بالوكالة وكييف: سنستخدم الذخائر بطريقة حذرة للغاية

أردوغان: «كييف» تستحق الانضمام إلى «الناتو».. وواشنطن: لن تنضم

مصر تهنئ «مادا بيو» بإعادة انتخابه لفترة ثانية الرئاسة: نتطلع للتنسيق مع سيراليون لدفع مسار العلاقات

إدانة الاعتقالات الجماعية.. دعوات أممية لفرنسا بعدم التحيز فى التحقيقات الخاصة بمقتل «نائل»

عالية الخطورة.. نيجيريا تحذر مؤسساتها المالية من التعامل مع إيران بسبب غسل الأموال

بايدن يدعو إلى الامتثال لاتفاقية عام 1997.. أمريكا تعلن تدمير آخر أسلحتها الكيميائية

بشرى سارة.. «الروبوت» يبدأ توزيع المساعدات على مناطق الصراعات العام المقبل