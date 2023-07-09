«ثريدز» خطة مارك زوكربيرج لقتل تويتر

أطلقت شركة ميتا للتواصل الاجتماعي ومالكة تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب تطبيقا جديدا حمل اسم threads (ثريدز) وهو تطبيق في الأساس موجه لمنافسة شبكة تويتر ومالكها إيلون ماسك، والتطبيق الجديد يشبه إلى حد كبير شبكة تويتر ويمكن الدخول إليه من حساب إنستجرام مباشرة حيث لا يحتاج إلى استخدام حساب منفصل عليه.

التطبيق الجديد لميتا شهد إقبالا كبيرا من المستخدمين عقب إطلاقه مباشرة حيث وصل عدد مشتركي التطبيق إلى 30 مليون مشترك في 12 ساعة فقط بينما احتاج تويتر إلى 780 يوما ليصل إلى 10 ملايين مستخدم، وبالرغم من أن فكرة تويتر وقتها كانت فكرة جديدة إلا أن هذه الأرقام تشير إلى منافس قوي جدًا قادم من ميتا.

مشاكل توير السبب وراء سرعة إطلاق التطبيق

بسبب المشاكل الكثيرة التي يعاني منها تطبيق تويتر مؤخرًا بعد شرائه من قبل الملياردير الكندي الأمريكي إيلون ماسك استغل ذلك مارك زوكربيرج مالك شركة ميتا وأطلق التطبيق سريعًا وقبل الموعد المحدد لإطلاقه حيث يعاني تويتر مؤخرًا من مشكلات تتعلق بالاستقرار ومشكلات أخرى تتعلق بعلامة التوثيق التي جعلها ماسك غير مجانية ومتاحة للجميع، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بتحديد عدد التغريدات التي يمكن أن تشاهدها يوميًا مما جعل العديد من المستخدمين يبحثون عن البديل.

يعتبر تطبيق ثريدز نفسه البديل الأمثل لتويتر وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد أشار زوكربيرج إلى أن تويتر أضاعت فرصتها في أن تصبح منصة ضخمة، فيما يركز ثريدز على اللطف، بينما تويتر يركز على العنف على حد وصف مارك.

ماسك يهدد بمقاضاة ميتا

تعرض موقع تويتر لانتقادات بسبب إعادة حسابات محظورة سابقًا، مثل حساب الرئيس السابق دونالد ترامب والمؤثر الكاره للمرأة أندرو تيت، وهذا جعل من ثريدز منافسًا يركز على اللطف ويجعل منه "مكانًا ودودًا".

ولم يغرد ماسك الذي يتابعه أكثر من 146 مليون شخص على تويتر، عن إطلاق المنصة الجديدة، على الرغم من أنه غرد بعد الإطلاق، معربًا عن "حبه العميق للموضة والهندسة المعمارية"، ولكن فاجأ ماسك الجميع عندما أعلن عن نيته مقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز.

وقد ذكر موقع semafor أن تويتر يهدد باتخاذ إجراء قانوني ضد ميتا بشأن منصته النصية الجديدة والتي وصفها الموقع بأنها قاتل تويتر، متهمًا عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالتصيد غير المشروع للموظفين السابقين لإنشاء تطبيق "مقلد" من تويتر.

وقال أليكس سبيرو محامي تويتر في دعوى قضائية عن الأمر أنه لا مانع من المنافسة ولكن ليس عن طريق اختلاس منظم ومتعمد وغير قانوني للأسرار التجارية وغيرها من الملكية الفكرية لتويتر.

وكتب سبيرو في رسالة حصل عليها الموقع بشكل حصري أن تويتر فرض حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة ويطالب شركة ميتار باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية خاصة بتويتر أو غيرها من المعلومات السرية للغاية، على سبيل المثال الحق في طلب التعويضات المدنية والتعويضات دون إشعار آخر لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيتها الفكرية بواسطة ميتا.

كما اتهم سبيرو ميتار بتوظيف العشرات من موظفي تويتر السابقين الذين "كان لديهم ولا يزالون يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لتويتر وغيرها من المعلومات السرية للغاية".

مميزات تطبيق ثريدز

يمكن لمستخدمي تطبيق ثريدز مشاركة الوسائط الاجتماعية ومنشورات تصل إلى 500 حرف، بالإضافة إلى الروابط والوسائط المتعددة مثل تويتر، ولديه أزرار "الإعجاب" و"التعليق" ولكن لا يمكن إرسال رسائل مباشرة كما أن المواضيع مرتبطة بتطبيق إنستجرام بشكل أساسي، وهو تطبيق ميتار لمشاركة الصور مع أكثر من 2 مليار مستخدم، ويسمح للمستخدمين بالتسجيل باستخدام أسماء المستخدمين والشبكات الخاصة بهم على إنستجرام.

وتمكن تطبيق ثريدز من الانطلاق بشكل كبير بفضل استغلاله شعبية إنستجرام وتقديمه على أنه واحد من تطبيقاتها، مما زاد من رواجه وانتشاره. وقد ساعد هذا الأمر التطبيق في الوصول إلى جمهور واسع، كما أدى إلى زيادة المساحة المتاحة لتداول المحتوى والاستمرار في التطور.

وفي نفس السياق، استغلت منصة ميتا الجدل الذي يحيط برئيسها مارك زوكربيرج والكراهية التي يواجهها بعض المستخدمين لتويتر، وتمكنت من الاستفادة من الهجرة التي تشهدها المنصات الأخرى، إذ قامت بإضافة زر مشاركة المحتوى على تويتر عبر رابط خاص، وهو الأمر الذي ربما لن يوافق عليه زوكربيرج بسهولة.

وتبدو المنصة اللامركزية الاجتماعية ثريدز قريبة من دخول مجال الشبكات اللامركزية الاجتماعية، حيث يمكن للمستخدمين الدخول إلى أي منصة اجتماعية تدعم اللامركزية، دون الحاجة إلى امتلاك حساب عليها.

لماذا لا يتوفر التطبيق الجديد لدول الاتحاد الأوروبي؟

يتوفر تطبيق ثريدز في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومع ذلك لن يكون متاحًا في البداية في دول الاتحاد الأوروبي فما السر وراء ذلك بالرغم من أن السوق الأوروبية تعتبر من أهم الأسواق عالميا؟

بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز فقد تم تأجيل إصدار التطبيق في أوروبا وسط مخاوف بشأن خصوصية البيانات، والسبب الرئيسي في تأجيل إطلاق التطبيق في الاتحاد الأوروبي هي تلك المخاوف حيث لا يوجد أي معلومات بشأن كيفية استخدام التطبيق للبيانات الشخصية وهذا يضعه وجها لوجه أمام قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن أحكامًا لمشاركة بيانات المستخدم عبر منصات متعددة.

ويجب أن تنتظر ميتا موافقة من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قبل أن تتمكن من إطلاق Thread في الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي، ووفقًا للبيانات التي يستخدمها التطبيق بحسب ما تم الإفصاح عنه فيمكن أن يجمع سلاسل المحادثات والمعلومات حول صحة المستخدم، والشئون المالية، وجهات الاتصال، وسجل البحث، والموقع، وغيرها من المعلومات الحساسة عبر نشاطهم الرقمي. يمكن للتطبيق أيضًا إعادة توجيه البيانات إلى جهات خارجية حول التوجه الجنسي للمستخدم والمعتقدات الدينية والسياسية والعرقية والوضع الوظيفي.

ثريدز ليس الوحيد الذي ينافس تويتر

يوجد العديد من التطبيقات الأخرى التي تعمل على منافسة تويتر بما فيها تطبيق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي أطلقه العام الماضي بعد منعه من استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك وتويتر، ويحمل التطبيق اسم GETTR.

ويحظى ترامب بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب نشره المتكرر للمنشورات التي تتميز بالحيوية وعدم الاستعراض الزائد مثل بعض رؤساء العالم الآخرين.

تطبيق Bluesky هو أحد التطبيقات الأخرى الموجهة في الأساس لمنافسة تويتر، وبعد إطلاق منصة ثريدز حصل تطبيق Bluesky الذي يأتي بدعم من الرئيس التنفيذي السابق لتويتر والمؤسس المشارك جاك دورسي على تمويل إضافي مؤخرًا، وأطلق الخدمة المدفوعة التي تتيح للمستخدمين الحصول على مجال مخصص كاسم مستخدم خاص بهم على النظام الأساسي.

وقد أعلنت الشركة في منشور على مدونتها أنها جمعت 8 ملايين دولار من الأموال الأولية خلال الصيف، وتخطط لاستخدام الأموال لتوسيع فريقها وإدارة العمليات وتكاليف البنية التحتية، بالإضافة إلى تنمية بروتوكول AT الخاص بها الذي يدعم تطبيق Bluesky.

تطبيق ثريدز ليس بالتطبيق الجديد

يذكر أن تطبيق ثريدز الحالي ليس بالتطبيق الجديد حيث إنه تم إطلاقه بشكل محدود جدًا منذ ثلاثة أشهر قبل الإطلاق الرسمي الأخير، كما أن تطبيق ثريدز هو علامة تجارية قديمة مسجلة لدى شركة ميتا وكان يوجد تطبيق قديم يحمل نفس الاسم ومرتبط أيضًا بتطبيق إنستجرام ولكنه كان مخصصا للشات بالإضافة إلى بعض مزايا التصوير والنشر في ميزة القصص.

ولكن بمرور الوقت تطورت المحادثات في إنستجرام وأيضًا ميزة القصص فتم إغلاق تطبيق ثريدز القديم الذي ظهر في عام 2019 وتم إغلاقه في عام 2021 ولم يتعد عدد مستخدميه 15 مليون مستخدم، وذلك قبل إطلاق التطبيق الجديد.