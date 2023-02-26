ألكسندر ديل فال يكتب: الانتشار النووي.. سباق التسلح تحت المجهر (الحلقة الأولى)

الأحد 26/فبراير/2023 - 08:08 م

أخطر الأضرار الجانبية الاستراتيجية للحرب الروسية الأوكرانية فى حشد السلاح بطريقة غير مسبوقة



في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، خلال خطابه السنوي للأمة، والذي كان خبيثًا وبغيضا ويدعو للسخرية بشكل خاص تجاه الغرب "الروسوفوبيا والمنحل" الذي "من شأنه أن يروج للاعتداء الجنسي على الأطفال وزواج المثليين"، أعلن فلاديمير بوتين أن روسيا ستعلق مشاركتها رسميًا في اتفاقية البداية الجديدة بشأن نزع السلاح النووي. وهنا قلل البعض من أهمية هذا الإعلان، على أساس أن روسيا والولايات المتحدة قد أنهيا بالفعل جميع اتفاقيات عدم الانتشار ونزع السلاح النووي تقريبًا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كما أشار بوتين في أوائل أغسطس ٢٠٢٢ إلى تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها لمواقعها العسكرية بموجب الاتفاق، بدعوى التصرف ردًا على العراقيل الأمريكية لعمليات التفتيش الروسية في الولايات المتحدة. يعتقد البعض الآخر، الأكثر تشاؤمًا، أن خطر الحرب النووية الروسية الغربية لم يكن أبدًا أكبر مما كان عليه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام واحد بالضبط. وقال رئيس الكرملين "ولهذا السبب أنا مضطر للإعلان أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة البداية (الجديدة) ". ومنذ ذلك الحين، طُلب من السلطات العسكرية الروسية أن تقف "على أهبة الاستعداد لتجارب الأسلحة النووية" إذا نفذت واشنطن أي تجارب من جانبها...



نظرة على فشل معاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار النووي

لا يزال الانتشار النووي اليوم يمثل أخطر تهديد للأمن الجماعي، نظرًا لعدد الدول التي تمتلك أو يمكن أن تمتلك أسلحة ذرية، لا توجد دولة أو مؤسسة دولية في الوقت الحالي في وضع يمكنها من اتخاذ قراراتها أو إنفاذ معاهدات عدم الانتشار. في وقت اختفاء الاتحاد السوفيتي، وبالتالي النظام الثنائي القطب، اعتبرت لجنة الأمم المتحدة المكرسة لهذا السؤال رسميًا أن "عشرات الدول لديها القدرة على تصنيع القنبلة الذرية"، وهي اليوم مزدوجة! وتضم هذه القائمة قوى أوروبا الغربية، مثل بلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، والنرويج، وإسبانيا، التي تتقن التكنولوجيا ولكنها، لأسباب مختلفة، ترفض الالتزام بها. ولا تحتاج دول أخرى حاليًا إلى تطويرها لأنها تستفيد من حماية المظلة الأمريكية، مثل كندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان. لكن دولًا أخرى، مثل إيران، على سبيل المثال، دول الشرق الأوسط أو بعض الدول الآسيوية، تحاول حاليًا أو قد تحاول في المستقبل الحصول عليها. كما يمكن أن تميل اليابان وكوريا الجنوبية بدورهما إلى امتلاك أسلحة نووية في مواجهة الهيمنة العسكرية المتزايدة للصين وقوة كوريا الشمالية على إلحاق الأذى.

وبالتالي، فإن السباق النووي بعيد كل البعد عن الانتهاء: في عام ٢٠٢١، أنفقت الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية ٧٠ مليار يورو على هذه التكنولوجيا (١٠٪ أكثر من العام السابق). حتى اليوم، يمكن أن تشكل الأسلحة النووية تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن الدولي، لأن الأسلحة النووية هي أسلحة دمار شامل لا يمكن أن تسبب عواقب استخدامها أضرارًا لا تُحصى (بشريًا وماديًا) فحسب، بل تهدد أيضًا بقاء البشرية ذاتها. وفي الحقيقة، أصبحت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مهددة أكثر من أي وقت مضى، وتضاءلت مصداقيتها منذ أن حصلت باكستان والهند وخاصة كوريا الشمالية على أسلحة نووية.

الإفراط في التسلح لا يزال، أكثر من أي وقت مضى، كما رأينا، هو القاعدة. وتوضح هذه الملاحظة الفشل الذريع للتعددية كما تكذب الأطروحات الإيرانية لأولئك الذين أعلنوا، في نهاية الحرب الباردة، إحلال السلام العالمي الذي تفضله انتصار نموذج التجارة الحرة في العالم الأكبر والدمقرطة على الشمولية السوفيتية. ظلّت الطاقة النووية حاضرًة أكثر من أي وقت مضى، وكما قال ألبرت أينشتاين في أيامه: "لا أعرف كيف ستكون الحرب العالمية الثالثة. ولكننا على يقين، من ناحية أخرى، أنه لن يكون هناك كثير من الناس لرؤية الحرب الرابعة »! في الواقع، لا يتم احترام المعاهدات أو الالتفاف عليها أو إلغاؤها إلا قليلًا.

انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد في السنوات الأخيرة من العديد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية المناخ، والاتفاقية النووية الإيرانية، ومعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية في عام ٢٠٠١، ولكن قبل كل شيء، في ١ فبراير ٢٠١٩، معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى (القوة النووية متوسطة المدى معاهدة INF) التي وقعها رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف عام ١٩٨٧، وهي رمز عظيم لنهاية الحرب الباردة والتي كانت حتى الآن واحدة من أهم ركائز الهندسة الأمنية الأوروبية لأكثر من ثلاثين عامًا. تحظر هذه المعاهدة استخدام الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين ٥٠٠ و٥٠٠٠ كيلومتر وهي أكثر الأسلحة رعبا وخطورة على وجه الخصوص لأنها تقلل وقت رد الفعل على الضربة النووية إلى ١٠ دقائق بدلا من ٣٠ دقيقة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، مما يجعل الدفاع معقدا للغاية. كما يسمح انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى بالعودة الفعلية إلى أوروبا لهذه الصواريخ ويزيد من خطر نشوب حرب نووية أو حرب باردة جديدة في القارة الأوروبية، وإن كان ذلك غير مرجح، بل وأكثر من ذلك إذا كانت معاهدة البداية الجديدة، المذكورة سابقًا، تم أيضًا التخلي عنها للتو. والسبب الرسمي هو رد الفعل على نشر الصواريخ الروسية المسماة "نوفاتور"، والتي يمكن أن تصل إلى ١٥٠٠ كيلومتر (وهو ما تنفيه روسيا).

لا تترك الولايات المتحدة المعاهدات فحسب، بل ترى أن السلاح النووي ترسانة قابلة للاستخدام تمامًا، على سبيل المثال في يونيو ٢٠١٩، نشرت هيئة الأركان الأمريكية، ربما عن طريق الخطأ، وثيقة بعنوان "العمليات النووية المشار إليها JP-٣-٧٢ والتي تؤكد أن "يمكن استخدام الأسلحة النووية مثل أي ذخيرة طالما كان الهدف عسكريًا والحصول على النصر يفرضها"... يمكننا أن نضيف إلى هذه الملاحظة حقيقة أن واشنطن قد تحايلت أيضًا على القاعدة من خلال زرع نظام إيجيس في رومانيا مزودًا بقاذفات عمودية من ٤ Mk٤١ من شركة لوكهيد مارتن التي تستضيف صاروخ توماهوك، والذي يمكن تسليحه بشحنة تقليدية أو نووية، يصل مدى توماهوك إلى ٢٥٠٠ كيلومتر، لذلك شيء يضرب جزءًا من "روسيا المفيدة".

في نهاية الخمسينيات، بعد الفشل الذريع لخطط نزع السلاح العام الكامل (كذا)، كان من المفترض أن تصبح الأسلحة النووية الموضوع الرئيسي، حتى منتصف الثمانينيات، للمفاوضات الرئيسية، لا سيما في إطار الولايات المتحدة- المحادثات الثنائية السوفيتية. من المؤكد أن الاتفاقات والمعاهدات لن تكون مفقودة: الهدف الذي يسعى إليه العظماء، في هذا الوقت، هو الحصول من الدول الأخرى على التزام بالتخلي عن حيازة الأسلحة النووية. فيما يتعلق بالحد من التسلح، يعني الاستقرار الاستراتيجي أن القوتين العظميين لديهما قدرات عسكرية "مكافئة أساسًا"، كما أكد مذهب كيسنجر الشهير: التكافؤ لا يعني المساواة المطلقة بين كل من الشريكين في قطاعات أنظمة الأسلحة المختلفة. وحتى عام ١٩٨٥/١٩٨٦، تم تعزيز الجميع، بحكم الأمر الواقع، في النظام الذي بدا له خصمه الأكثر تهديدًا.

لم تكن أمثلة الاتفاقات والمعاهدات، بما في ذلك من إعلاني نيكسون أو الأمم المتحدة، غائبة بالتأكيد خلال الفترة ١٩٦٥/١٩٨٥. من بينها، يمكننا الاستشهاد بحوالي عشرين معاهدة متعددة الأطراف، ذات نطاق نظري لا يمكن إنكاره، ولكن لها أكثر من عواقب ملموسة متواضعة. كانت أهدافهم تجنب عسكرة مناطق معينة، سواء كانت نووية أم لا. لتجميد أو الحد من عدد وجودة أنظمة إيصال الأسلحة النووية ؛ لتقييد اختبارات الأسلحة أو الأنظمة ؛ منع انتشار أسلحة معينة بين الدول ؛ لحظر بعض وسائل الحرب ؛ لإنفاذ القانون الدولي في النزاعات المسلحة والإخطار المسبق بأنشطة عسكرية معينة... وهكذا كانت الفترة ١٩٧٠-١٩٨٦ غنية جدًا بالمعاهدات متعددة الأطراف. دعونا نذكر على وجه الخصوص:

- اتفاقيات تهدف إلى تفادي عسكرة بعض البيئات:

- اتفاقية تعديل البيئة المؤرخة ٥ أكتوبر ١٩٧٨ (٣١ دولة موقعة) والتي تهدف إلى منع الانتشار النووي.

- الاتفاقات التي تهدف إلى حظر تصنيع أنواع معينة من الأسلحة.

ومن الاتفاقيات المتعلقة بالحد من التجارب النووية نذكر على وجه الخصوص:

- معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في أكتوبر ١٩٦٧ (١١٢ دولة موقعة) التي تحظر التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماء. ساعدت هذه المعاهدة على تقليل التلوث الإشعاعي الناجم عن التفجيرات النووية، لكنها لم تتضمن اختبارات تحت الأرض.

- معاهدة الفضاء الخارجي في ١٠ أكتوبر ١٩٦٧ (٨٢ دولة موقعة) التي تحظر وضع أسلحة دمار شامل في مدار حول الأرض... لكنها تترك الفضاء خاليًا لنشر أنظمة أسلحة أخرى.

- معاهدة الحد من التجارب تحت الأرض، الموقعة في ٢ تموز / يوليه ١٩٧٤، والتي تحدد القوة التفجيرية للأسلحة النووية بـ ١٥٠ كيلو طن. وهي عتبة عالية لدرجة أن الدول الرئيسية المعنية تمكنت من توقيعها دون تحفظ مع متابعة برامجها بهدوء. من التنمية!

- الاتفاقات التي تهدف إلى تجنب عسكرة مناطق جغرافية معينة، تقليدية أو نووية.



الاتفاقيات الثنائية سالت١ وسالت ٢ (SALT I) (SALT II)

كان من المقرر أن يتضح عقد السبعينيات من خلال التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين رئيسيتين، SALT I وSALT II، والتي لم تؤد إلى نزع السلاح بل إلى تقييدها. SALT١، الموقعة في ٢٦ مايو ١٩٧٢، من قبل رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون والرقم ١ في الاتحاد السوفيتي، ليونيد بريجنيف تتعلق بالحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية. ونص على أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي "يعلنان نيتهما المشتركة للتوصل في أقرب وقت ممكن لوقف سباق التسلح النووي". إذا كانت المادتان ١ و٢ تفرضان تخفيضًا لا جدال فيه في نوع معين من الدفاع، فإنهما تجمدان العدد الإجمالي للمتجهات. لكن المعاهدة لا تفرض أي قيود على التحسين النوعي للأسلحة النووية، ولا على عدد الرءوس الحربية المجهزة لكل صاروخ... وهنا دعونا نتذكر أنه اعتبارًا من عام ١٩٧٤ والاجتماع الثنائي في فلاديفوستوك، سيقوم الروس بتحديث ترسانتهم من خلال وضع على الأقدام أجهزة باليستية منحنية، ثم سرقتها. والأمريكيون، أثناء نزع سلاح صواريخهم من طراز ABM ١، سيطلقون، بين عامي ١٩٧٤ و١٩٧٧، عبر المجمع الصناعي العسكري، في بحث وتطوير متطور بشكل متزايد. كما كتب الجنرال بيير ماري غالوا، "الفترة التي أعقبت التوقيع على SALT ١ مباشرة ؛ خطوة كبيرة نحو نزع السلاح، شهدت انتقال الأمريكيين من حوالي ٨٠٠٠ رأس حربي إلى أكثر من ٢٠٠٠٠، والروس فعلوا الشيء نفسه، فزادوا ترسانتهم التدميرية بعيدة المدى من ٢٦٠٠ إلى ٢٦٥٠٠ ". من جهة أخرى.

نظرًا للالتزام بإجراء مراجعة مدتها خمس سنوات للتطبيق الملموس للمعاهدة، سيتم التفاوض بشأن خليفة SALT I، المسمى منطقيًا "SALT II"، والتوقيع عليه في فيينا في ١٨ يونيو ١٩٧٩، بواسطة Jimmy Carter وLeonid Brezhnev. في مواجهة الانجراف الموصوف أعلاه، وبعد الانتقادات المتعددة التي تم الإعراب عنها بشكل خاص داخل الأمم المتحدة، حتى في الولايات المتحدة نفسها، سيحاول مفاوضو Salt II العمل على العدد الإجمالي للرءوس الحربية المجهزة بمركبات حاملة فعلية. كل هذا كان يمكن أن يؤدي بالفعل إلى نتائج مقنعة إذا دخل الملح الثاني حيز التنفيذ... كما نعلم، بموجب الدستور الأمريكي، فإن مجلس الشيوخ هو الذي يصرح أو لا يصرح بالتصديق على المعاهدات الدولية التي وقعها الرئيس، وهو بعيد كل البعد عن واضح، لا سيما عندما لا تأتي الأغلبية في مجلس الشيوخ من حزب الرئيس. ثم رفضت الأغلبية الجمهورية للديمقراطي المسالم جيمي كارتر التصديق على سالت إيل، مرة أخرى، لدوافع جغرافية انتخابية داخلية بحتة.

الثلث الأخير من القرن (١٩٨٥/٢٠٢٠): من الحد من التسلح إلى مفهوم نزع السلاح.. ومعاهدات ستارت ١ وستارت ٢ وستارت ٣ وستارت الجديدة

فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، على الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي، توضح ثلاث معاهدات الفترة: ستارت ١، وستارت ٢، وستارت ٣ (بداية جديدة). للتلخيص، ستارت ١ ("معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية") لا تتعلق بالحد من الأسلحة الدفاعية الاستراتيجية، ولكن بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. تم التوقيع عليها في موسكو في ٣١ يوليو ١٩٩١ من قبل ميخائيل جورباتشوف وجورج بوش، ودخلت حيز التنفيذ في ٥ ديسمبر ١٩٩٤، لفترة أولية مدتها خمسة عشر عامًا. طموح للغاية، تصورت البداية ١ تخفيض عدد الرءوس الحربية الاستراتيجية المنتشرة من ١٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ وحدة لكل من الموقعين. الميزانية العمومية التي تم وضعها في نهاية الفترة مهمة لكنها أكثر تواضعا بلا شك: ننتقل من ٩،٩٨٦ رأسا حربيا أمريكيا إلى ٨،٥٥٦ ومن ١٠،٢٣٧ روسي إلى ٧،٤٤٩...

أما معاهدة "ستارت ٢" فقد تم التوقيع عليها في ٣ يناير ١٩٩٣ من قبل جورج بوش وخليفة جورباتشوف، بوريس يلتسين، رئيس الاتحاد الروسي المولود حديثًا، وتنص على تخفيض ثلثي الترسانات الاستراتيجية. صدق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير ١٩٩٦، ولكن في أبريل ٢٠٠٠ فقط من قبل الروس. تأخير دون أي عواقب، منذ البداية لن يتم تطبيقه أبدًا!

التتمة ليست أكثر ذكاءً من حيث النجاح: في ٢٤ مايو ٢٠٠٢، وقع جورج دبليو بوش وفلاديمير بوتين معاهدة سورت SORT، ["معاهدة الحد من الهجوم الاستراتيجي"]، التي تم التصديق عليها في ٨ مارس ٢٠٠٣، وهي المعاهدة التي تؤكد ثلاث مراحل من البداية ١، يتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الرءوس الحربية التي تم نشرها بحلول عام ٢٠١٢ ما بين ١٨٠٠ و٢٠٠٠ رأس حربي، لكنها تلغي ستارت ٢ ! أخيرًا، تم توقيع معاهدة ستارت ٣ (التي يطلق عليها عمومًا "بداية جديدة") في ٨ أبريل ٢٠١٠، في براغ، من قبل باراك أوباما وديميتري ميدفيديف. وتتوخى خفض القدرة التشغيلية لكلا الجانبين إلى ١٥٥٠ رأسا حربيا نوويا. ولا يشمل الأسلحة التكتيكية، مما يحد من عدد قاذفات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنشورة إلى ٧٠٠. ومع ذلك، لاحظ أن الولايات المتحدة، في عام ٢٠١٨، جادلت بأنه لجعلها أكثر مصداقية، يجب أن تشمل اتفاقية ستارت ٣ الصين. ومع ذلك، رفضت بكين، التي تعتبر أن ترسانتها لا تزال أدنى بكثير من ترسانة موسكو أو واشنطن، المشاركة. كان انتهاء صلاحيتها في ٥ فبراير مصدر توتر بين واشنطن وموسكو. في أكتوبر ٢٠٢٠، أرادت الولايات المتحدة من روسيا تجميد ترسانتها النووية، وهو طلب اعتبره الكرملين بوضوح "غير مقبول". ومع ذلك، في نهاية عام ٢٠٢٠، بدا أن الأمريكيين والروس قد اتفقوا على إمكانية التجميد "المشترك" لعدد الرءوس الحربية النووية، خاصة أن جو بايدن كان دائمًا مؤيدًا لمعاهدات حظر الانتشار. يكاد لا شيء اليوم، بعد عامين وبعد عام من الحرب في أوكرانيا و٢٠٠ إلى ٣٠٠٠٠٠ حالة وفاة من هذا الصراع الروسي الأمريكي بين إمبراطوريتين يعارضهما كل شيء أكثر من أي وقت مضى.

إلى جانب هذه المجموعة من الاتفاقات الإقليمية، تم توضيح الثلث الأخير من القرن بشكل خاص من خلال ثلاث معاهدات رئيسية، اتفاقية واشنطن لعام ١٩٨٧، واتفاقية باريس لعام ١٩٩٠، ومعاهدة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام ١٩٩٦.

- اتفاقية واشنطن: تم التوقيع عليها بين الولايات المتحدة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في ١٨ سبتمبر ١٩٨٧، عقب اجتماعات ريكيافيك، والتي ركزت على التفكيك التدريجي للقوات النووية "الوسيطة"، أي بالاتفاقية، على مسافة تقل عن ٥٥٠٠ كيلومتر. ولكن هذا النوع من الأسلحة (أطلق عليه اسم يورو ميسيل "euromissiles"، باعتبار أن الصواريخ الروسية القائمة على الجانب الغربي لجبال الأورال يمكن أن تهدد العواصم الأوروبية الرئيسية)، هو في الواقع مركب بشكل فريد. وهي تجمع "القوى النووية الوسيطة" (FNI)، أي جميع الصواريخ التي يتراوح مداها بين ١٠٠٠ و٥٥٠٠ كيلومتر ؛ "القوات النووية قصيرة المدى والمتوسطة" (SRINF)، التي يتراوح مداها بين ٥٠٠ و١٠٠٠ كيلومتر ؛ و"أقصر مدى للقوى النووية المتوسطة" (SNI)، أي أقل من ٥٠٠ كيلومتر. وقد استبعدت اتفاقية واشنطن هذه، إلى جانب المدفعية النووية التكتيكية والأنظمة الأرضية. ومع ذلك، في ذلك الوقت بالفعل، لا شيء يمنع تقنيًا تزويد الغواصات النووية بصواريخ كروز. باختصار، أتاحت اتفاقيات واشنطن تفكيك ٧ إلى ٨٪ من القوات النووية للقوتين العظميين. بحلول الموعد النهائي لنهاية المعاهدة، تم تدمير ما مجموعه ٢٦٩٢ صاروخًا، و١٨٤٦ من قبل الاتحاد السوفيتي و٨٤٦ من قبل الولايات المتحدة.

- قمة باريس، تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٩٠: تستحق أن توصف بأنها حدث ذو أهمية قصوى من حيث الحد من التسلح، حيث حضر ٣٥ من رؤساء الدول أو الحكومات، بما في ذلك جميع رؤساء الدول الأوروبية، ورئيس الولايات المتحدة ونظيره الكندي.

- معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية المؤرخة ٢٤ أيلول / سبتمبر ١٩٩٦ (TICN أو CTBT للمتحدثين باللغة الإنجليزية)، والتي تحظر الأنواع الأربعة من التجارب النووية: في الغلاف الجوي، وتجارب خارج الغلاف الجوي، وتحت الماء، وحقيقة جديدة، تحت الأرض. وتوقع عليه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. الاتحاد الهندي يمتنع عن التصويت. ولكن لكي تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ، يجب أن تصدق عليها ٤٤ دولة لديها مفاعلات نووية. في ٦ أبريل ١٩٩٦، كانت لندن وباريس أول عضوين في النادي النووي يصادقان عليه، بعد أن أجرت فرنسا، في عام ١٩٩٥، ثمانية اختبارات نهائية في جنوب المحيط الهادئ. في عام ٢٠١٩، وقعت عليها ١٨٣ دولة وصدقت عليها ٢٨ دولة. ومن بين ٤٤ دولة معنية بشكل مباشر، هناك ثلاث دول لم توقع عليها بعد، وهي الاتحاد الهندي وباكستان وكوريا الشمالية! وخمسة وقعت عليها ولم تصدق عليها وهي إسرائيل ومصر وإيران والولايات المتحدة وبكين والصين.



استنتاج

من المرجح أن تتحطم هذه المعاهدة الأخيرة وأحكامها الملزمة نتيجة للإجراءات الأمريكية الأحادية التي تم اتخاذها منذ عهد المحافظين الجدد بوش الابن والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى في الواقع ليس فقط إلى إعادة إطلاق الحرب الباردة، بالفعل. أعيد تنشيطه منذ عام ٢٠٠٨، ولكن حرب الناتو والولايات المتحدة وروسيا بالوكالة.. في الحقيقة السيناريو الأسوأ غير مؤكد، بالطبع، لكن الساعة الاستراتيجية التي نعيشها هي بلا شك الأكثر زلزالية والأكثر عدوانية من العالم الغربي على الإطلاق المعروف منذ أزمة كوبا... ومن المفارقات أن الاتحاد الأوروبي، الذي قدم نفسه منذ تأسيسه على أنه "تأمين على الحياة" ضد الحرب والذي يؤسس كل شرعيته الأخلاقية ومؤسس مرحلة ما بعد القومية على السلام، قد شارك منذ سنوات، مع رئيس أمريكي وضمن إطار حلف شمال الأطلسي، في تصعيد الموقف (على الجبهة السياسية والعسكرية الأوكرانية) إضافة إلى أنه يخاطر بإغراق القارة العجوز مرة أخرى في حرب.. فلقد كانت هناك فترة من عدم الاستقرار والنزاعات في الجهة الشرقية، وكانت هذه الفترة بين ٢٠٠٥ (الثورة البرتقالية)، و٢٠٠٨ (جورجيا واقتراح ضم هذا البلد وأوكرانيا إلى الناتو)، وصولا إلى عام ٢٠١٤ (احتجاجات الميدان الأوروبي). السياسة، مثل الجغرافيا السياسية، هي فن التنبؤ وعواقب الخيارات.

معلومات عن الكاتب

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى، مدير تحرير موقع «اتلانتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية والجغرافيا السياسية للعالم.. يتانول فى هذا العدد قضية الانتشار النووى وسباق التسلح، كواحدة من القضايا التى باتت تشغل بال العالم، خاصةً بعد العملية الروسية فى أوكرانيا

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