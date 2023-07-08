الجيش السوداني يعلن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع في أم درمان

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، "تنفيذ عملية في أم درمان أسفرت عن مقتل 20 عنصرا من قوات الدعم السريع"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"،إن "قوات العمل الخاص نفذت عميلة نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير عدد من الآليات القتالية".

وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، في وقت سابق اليوم، الجيش السوداني بقتل 31 شخصا وإصابة العشرات وتدمير العديد من المباني في قصف على أحياء سكنية غرب أم درمان.

وذكرت قوات الدعم السريع، في بيان عبر "تويتر"، أن قصفا على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم، نفذه طيران الجيش صباح اليوم، أدى إلى مقتل أكثر من 31 شخصا وإصابة آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب بهدم عدد من المنازل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني أن "العمليات ضد قوات الدعم السريع مستمرة كما هو مخطط لها".

وصرح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، بأن الجيش يواصل عمليات التمشيط ضد من وصفهم بـ"المتمردين" في الخرطوم وبحري وأم درمان.

وتدور منذ 15أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفًة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.