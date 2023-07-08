السعودية: تصريح "نسك" شرط لتحركات المعتمرين داخل المملكة

تضمنت وثيقة ضوابط موسم العمرة الجديد ١٤٤٥ هـ، لخدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، بعض البنود والاشتراطات الخاصة بسكن المعتمرين ووسائل النقل الداخلي التي تقدم لهم الخدمات، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن الوثيقة أمس.

وشددت الضوابط على ضرورة عرض المساكن والفنادق المرخصة من جهة الاختصاص في مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي مختلف مدن المملكة عن طريق منصات التسويق وتكون الشركات مسؤولة عن توفير مندوب لاستقبال المعتمرين في الفندق لكل مجموعة وتأكيد بيانات التسكين الفعلي على منصة نسك مع الالتزام بالحد الاقصى لعدد الأفراد داخل الغرفة وفقا لما هو معتمد من وزارة السياحة.

ونصت الضوابط على ضرورة الالتزام بعدم تسكين المعتمرين في مباني او فنادق غير مرخصة والالتزام بخروجهم من السكن ونقلهم لأداء العمرة والصلاة في الروضة بموجب الحجوزات المؤكدة على منصة "نسك" وفيما يخص ضوابط خدمات النقل فيجب التعامل مع الشركات المرخصة فقط وعدم تفويج المعتمرين مباشرة من مكة المكرمة إلى مطار المدينة المنورة إلا بموجب برنامج سكن في المدينة لمدة ٢٤ ساعة على الأقل قبل التوجه للمطار، والعكس عند التوجه من المدينة المنورة إلى مكة.

وفيما يخص ضوابط وسائل نقل المعتمرين أكدت وزارة الحج السعودي مراعاة أن تكون سنة الصنع لوسيلة النقل لا يزيد عن خمس سنوات، وعدم تأهيل ما يزيد عن ذلك وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات الصادر عن الهيئة العامة للنقل بأن تكون الحافلات الناقلة عبر المنافذ البرية لا تتجاوز سنة صنع المركبة (10) سنوات، فلذلك فإن الحد الأدنى لسنة صنع الحافلة المستخدمة لنقل المعتمرين يجب ألا تقل عن موديل عام 2014م.

وشملت الضوابط ضرورة التأكد من وجود نظام التتبع الآلي في الحافلة، مع توفير خدمات الإسناد على الطرق بحسب النطاق الجغرافي لتواجد النقابة وتوفير خدمات الإسناد البديل في المنافذ ومدن العمرة بمقابل مالي حسب السياسات المعتمدة لدى النقابة.

كما اشتملت الضوابط، على التأكد من توفير قائد وقائد مساند لكل وسيلة نقل (حافلة) للرحلات التي تزيد عن 400 كلم.

التأكد من أن مدة العمل للقائد والقائد المساند لا تتجاوز 8 ساعات يوميا، وتطبيق المواصفات والمعايير الخاصة الإضافية التي تضعها وزارة الحج والعمرة على وسائل النقل، وكذا إعداد كشف يشمل خط سير وسيلة النقل والوجهة، قائمة أسماء المعتمرين والزوار الذين على متن وسيلة النقل، بيانات الحافلة وقائدها والقائد المساند.

وأكدت الضوابط السعودية على التزام الشركات بقراءة كشوفات التفويج عن طريق برنامج التفويج والسماح للحافلات بالمغادرة وفق تعليمات التفويج، ويتم التأكد من تخصيص أسطول النقل لنقل المعتمرين فقط ومحاسبة الناقل المخالف.

ويتم تدريب جميع العاملين على الإجراءات الوقائية، والتأكد من الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة لكل حافلة، والتأكد من توفير عبوات مياه شرب مبردة قبل انطلاق الحافلة.