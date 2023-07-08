أمم أفريقيا للشباب.. تدريب تنشيطي للاعبي الفراعنة استعدادا للمغرب

أدى المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي، تدريب تنشيطي خفيف استعدادا لمواجهة منتخب المغرب في الحادية عشرة من مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وأكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.

كان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.