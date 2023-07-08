إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخصان بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما إلى حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل هوارة، بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها حتى انقلبت بهما مُحدثةً إصاباتهما.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز الفيوم، ووجود مصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة أمام مدخل هوارة من طريق الفيوم/ أسيوط الغربي، مما أسفر عن إصابة شخصين تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وهما كل من رمضان شعبان رزق (40 سنة)، وشقيقه رضا شعبان رزق (35 عامًا).

وجرى نقل مصابي حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

وجرى إزالة آثار حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.