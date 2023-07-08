سبب الطلاء الدهني على جسد الأطفال لحظة الولادة

تولد الأطفال وعلى أجسادهم لون أبيض يعرف بالطلاء الدهني أو الطلاء الجبني، وهو غطاء حيوي أبيض يكسو جلد الجنين، ويتشكل خلال الثلث الثالث من الحمل، ويتكون من خلايا جلدية قرنية ممزوجة مع مواد دهنية وقد ينظر البعض إلى الطلاء الدهني على أنه واحد من مخلفات عملية الولادة التي يجب إزالتها بشكل كامل بعد الولادة.

ولا يدرك الكثيرون أن له وظائف عديدة مهمة إذ إنه خلال الولادة يحمي جلد الطفل من الاحتكاكات أثناء عملية الولادة، ويعمل كغطاء عازل مضاد للميكروبات الموجودة في السبيل التناسلي للأم، وبعد الولادة يسهل تأقلم جلد حديثي الولادة في مرحلة الانتقال من الحياة داخل الرحم إلى الحياة خارج الرحم.

وينظم حرارة حديث الولادة ويشكل حاجزًا يمنع فقد سوائل الجسم وحدوث التجفاف ويشكل جزءًا من المناعة الخلقية الطبيعية عوامل دفاع عن الجسم ضد العدوى.. كما يملك خواص مضادة للأكسدة لوجود فيتامين E والميلانين فيه، مما يساهم في حماية جلد الطفل من الإجهاد التأكسدي كما في التعرض للأشعة فوق البنفسجية ويعتبر عاملًا مرطبا للجلد ومنظفا له.