مصرع شخص وإصابة آخر في اشتعال سيارة ملاكي بالشيخ زايد

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق الذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وإصابة اخر جري نقل جثة المتوفي إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي مستشفي زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.