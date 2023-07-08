ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص وإصابة آخر في اشتعال سيارة ملاكي بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حريق نشب داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفاده نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة قبل الكارتة بحوالي 5 كيلو بمدينة الشيخ زايد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق الذي خلف وراءه مصرع أحد الأشخاص وإصابة اخر جري نقل جثة المتوفي إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي مستشفي زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إسكندرية الصحراوى السيطرة على الحريق الشيخ زايد بالجيزة حريق نشب داخل سيارة بمدينة الشيخ زايد بطريق مصر اسكندرية الصحراوي سيارة ملاكي مدينة الشيخ زايد مديرية امن الجيزة مستشفي الشيخ زايد التخصصي مصر اسكندرية الصحراوي مستشفى الشيخ زايد لقي أحد الأشخاص مصرعه