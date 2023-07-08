وزراء الثقافة والتعليم والتنمية المحلية يشاهدون عرض "فلوسك أيه؟" بالهناجر

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، العرض المسرحي "فلوسك ايه؟"، ضمن مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "ابني أديبًا"، وتحت رعاية وزارة الثقافة في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع التنسيقية، حيث أُقيم العرض على مسرح مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تسعى دائمًا لتفعيل أطر التعاون مع المؤسسات والكيانات الداعمة والمُهتمة بقضايا الوطن التنموية، وغرس القيم المرتبطة بها لدى النشء والشباب، مُثمنة جهود "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" في هذا الصدد.

وأشادت وزيرة الثقافة، بالمستوى الفني المتميز لفريق عمل العرض وأبطاله من النشء، الذين استطاعوا تقديم معالجة مُثمرة لقضايا مرتبطة بالتنمية المستدامة، والتعريف بأهميتها، وأشارت إلى أنهم يحظون بمواهب إبداعية واعدة، تؤكد للجميع قُدرة المسرح كوسيلة فاعلة لإذكاء الوعي بأهمية طرح ومعالجة القضايا المجتمعية التنموية.

يُقدم العرض المسرحي "فلوسك ايه؟" معالجة موضوعية لقضايا التنمية المستدامة، وتعريف النشء والشباب بأهميتها في الحفاظ على مقدرات الوطن، من خلال تقديمه لعدد من الرسائل التنموية والتوعوية التي تؤكد ضرورة العمل على استثمار الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لتفعيل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر "2030، والمسرحية تُمثل إحدى مخرجات مبادرة "ابنى أديبُا" التي تستهدف صنع كوادر من النشء.

حضر العرض، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والفنانة سميرة عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، سهى سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، والكاتبة سماح أبو بكر عزت.

المسرحية من تأليف ورشة مبادرة "ابني أديبًا"، وتدريب أمير يوسف، أحمد مشعل، والمخرج المُنفذ رنا رجب، وإخراج عزوز عادل، وإشراف عام المبادرة سامي الزيات وتقى شاهين، وشيماء الأشقر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يُشارك بالعرض 27 طفلاً من أطفال المبادرة، هم: رمزى أحمد، زكريا يوسف، محمود مؤمن ، رزان أحمد، ريماس أحمد، لارا محمد، لين محمد، يوسف باسم، ملك الأشقر، سليمان درويش، ليلى كامل، سارة نادر، عزة محفوظ، ماريا هاني، يوسف مؤمن، أسيا يوسف، يوسف إيهاب، ليلة إبراهيم، هنا مؤمن، مليكة محفوظ، بافلي هاني، حلا محمد، هنا نادر، مليكة ياسر، يوسف رمزي، سليم سامي، عمر زيدان.

صمم استعراضات العرض المسرحي مصطفى حجاج، وسينوغرافيا مصطفى التهامي، إضاءة وليد درويش، وإعداد الموسيقى إبراهيم سعيد، وملابس نوران الشيمي، مكياج إسلام عباس، دعاية محمد وحيد، وتصوير البوستر أحمد صالح، وتدريب الأداء الصوتي حنان عادل.