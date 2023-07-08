اصطدام توك توك بدراجة نارية يخلف 4 مصابين غرب الأقصر

شهدت الساعات الماضية، وقوع حادث تصادم توك توك بدراجة نارية على مدخل مدينة أرمنت الوابورات غرب محافظة الأقصر، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة استدعت نقلهم إلى المستشفى.

تلقى مأمور مركز شرطة أرمنت، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية على مدخل أرمنت الوابورات غرب الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث.

بالفحص تبين إصابة كل من "حسين أحمد يونس" 21 سنة بكسر مفتت بالساق اليسرى، "عبدالمنطلب أحمد النوبي" 65 سنة، كسر بالساق اليسرى، "وفاء عبدالمنطلب أحمد" 17 سنة، كدمه بالوجه، "عبدالقادر أبوبكر أحمد" 23 سنة، كسر بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابع لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.