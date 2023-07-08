تعليم الوادي الجديد الرابع على الجمهورية بمبادرة "مدارس بلا تدخين"

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم السبت، عن إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة بحصاد المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمبادرة مدارس بلا تدخين.

المسابقة نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم لإدارة العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية, وضمن خطة عمل التربية الإجتماعية فى مناهضة ومكافحة الإدمان والتدخين



وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة نجاح مدرسة باريس للتعليم الأساسى ( المرحلة الإعدادية ) فى تصدر الجمهورية بهذا المركز المتميز نتاج تعاون مثمر بين جميع القائمين على العمل لتنفيذ المبادرة وظهورها بالمظهر اللائق بتصفيات الجمهورية.

ووجه وكيل تعليم الوادي خالص التهنئة لإدارة باريس التعليمية وتوجيه عام التربية الإجتماعية، مثمنا مجهودات القائمين على العمل بالمدرسة، متمنيا لقطاع تعليم المحافظة مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

