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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فراعنة شباب الطائرة تواجه إيطاليا اليوم في بطولة العالم بالبحرين

منتخب شباب الكرة
منتخب شباب الكرة الطائرة
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يخوض منتخب شباب الكرة الطائرة بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحي، اليوم السبت، ثاني مواجهاته  بمشوار بطولة العالم المقامة بالبحرين بمواجهة إيطاليا فى تمام الحادية عشرة صباحا.

وصل منتخب شباب الطائرة البحرين مساء الأربعاء قبل افتتاح مشوار المنافسة بمواجهة البرازيل أمس الجمعة، ومن المقرر أن يختتم  شباب الطائرة مواجهات الدور الأول أمام المكسيك الأحد فى الثانية ظهرا .

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم: ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

وقد قرر هاني مصيلحي، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وبيرسي أونكن المشرف على منتخبات الشباب والناشئين للكرة الطائرة، استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل، ومحمد طارق من قائمة المنتخب التي ستشارك في منافسات بطولة العالم.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في بطولة العالم بجانب كل من: ”منتخب إيطاليا، البرازيل، المكسيك، بالإضافة إلى مصر”.

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