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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الدوما الروسي يتبنى إقرار قانون حظر تغيير الجنس

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن المجلس سيتبنى الشهر الجاري قانونا يحظر تغيير الجنس في روسيا، التي ترفض محاولات الغرب فرض القيم المدمّرة للأسرة والمجتمع.

وكتب فولودين في صفحته على "تيليجرام": "خلال يوليو الجاري سنتبنى قانونا حول حظر تغيير الجنس".

وأشار إلى أن المواطنين الروس صوتوا منذ 3 أعوام لصالح الدستور الذي يحمي مؤسسة الأسرة وأنه تم في روسيا منذ عام تبني القوانين التي تحظر الترويج للعلاقات الشاذة، وتشدد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأضاف: "قيم الأسرة التقليدية مهمة بالنسبة لكل منا... وقال رئيس التشيك أمس الجمعة، إنه إذا انتصرت روسيا سيتم تدمير كل القيم الغربية، أي أنه كشف بصراحة عما تخطط له واشنطن وبروكسل. هم يريدون فرض القيم  الغريبة الزائفة علينا لتدمير هوية شعبنا، وخططهم محكوم عليها بالفشل".

كما هنأ فولودين جميع الروس بيوم الأسرة الذي تحتفل به روسيا اليوم وقال: "الأسرة السعيدة المبنية على الاحترام المتبادل والحب تمنح القوة وتساعد في المضي قدما والتغلب على الصعاب".

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